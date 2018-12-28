Пт, 28.12.2018
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Королева красоты вышла получать корону и воспламенилась
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Иллюстративное фото

ФОТО: Flickr/by GS+

Во время церемонии награждения у победительницы конкурса красоты "Мисс Африка", проходившего в нигерийском городе Калабар, вспыхнул парик. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Post.

Первое место заняла 24-летняя Доркас Касинде (Dorcas Kasinde) из Конго. Помимо титула, она получила 35 тысяч долларов и внедорожник, пишет The Natiion. Корону вручала королева красоты из Ботсваны, которая победила на конкурсе "Мисс Африка" в 2017 году.

Пока Касинде обнималась с предшественницей, на ее парик упали искры, разбрасываемые пиротехническими устройствами на сцене.

Девушка не сразу обратила внимание на занявшееся у нее на голове пламя. Ее выручили ведущая церемонии и несколько человек, прыгнувшие на сцену.

Они мгновенно устранили возгорание, после чего мероприятие продолжилось.

В январе сообщалось, что в сальвадорском городе Куизнауат у участницы конкурса красоты загорелся головной убор. Женщина вышла на сцену с огромным сооружением из перьев на голове и задела факел, который держал один из участников шоу.

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