Вс, 30.12.2018
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В Плявниеках мужчина устроил салют в собственной квартире: взрыв, пожар, носилки и саперы

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Пиротехника. Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone / LETA

В одном из 12-этажных домов на улице А. Сахарова в Риге 38-летний мужчина не смог дождаться новогоднего салюта и начал в своей квартире на седьмом этаже экспериментировать с пиротехникой, однако что-то пошло не так, сообщают "Новости LNT".

В результате этих экспериментов в квартире произошел взрыв.

Как рассказал житель дома, произошло целых два взрыва, в результате чего хозяин квартиры получил ожоги и покинул свое жилище на носилках.

После взрывов начался пожар, в ликвидации которого участвовали не только пожарные, но и саперы.

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