В Плявниеках мужчина устроил салют в собственной квартире: взрыв, пожар, носилки и саперы
30 декабря 2018, 11:13
В одном из 12-этажных домов на улице А. Сахарова в Риге 38-летний мужчина не смог дождаться новогоднего салюта и начал в своей квартире на седьмом этаже экспериментировать с пиротехникой, однако что-то пошло не так, сообщают "Новости LNT".
В результате этих экспериментов в квартире произошел взрыв.
Как рассказал житель дома, произошло целых два взрыва, в результате чего хозяин квартиры получил ожоги и покинул свое жилище на носилках.
После взрывов начался пожар, в ликвидации которого участвовали не только пожарные, но и саперы.