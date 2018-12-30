В Плявниеках мужчина устроил салют в собственной квартире: взрыв, пожар, носилки и саперы

В одном из 12-этажных домов на улице А. Сахарова в Риге 38-летний мужчина не смог дождаться новогоднего салюта и начал в своей квартире на седьмом этаже экспериментировать с пиротехникой, однако что-то пошло не так, сообщают "Новости LNT".