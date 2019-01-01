Поправки о двух корзинах услуг здравоохранения в начале года не будут введены

НСЗ распространила заявление, в котором говорится, что 31 декабря в ИТ-инфраструктуре, которая обеспечивает базу данных о застрахованных лицах онлайн, возникла ошибка, поэтому

до особого сообщения НСЗ все лечебные учреждения должны соблюдать порядок, действовавший в 2018 году, когда разделение медицинских услуг на две корзины не предусматривалось.

НСЗ заявила, что специалисты работают над устранением ошибки.

28 декабря директор НСЗ Инга Милашевича на пресс-конференции утверждала, что база данных о лицах, подлежащих обязательному страхованию здоровья, готова, но добавила, что в случае технических проблем услуги будут оказываться в прежнем порядке - без разделения жителей на застрахованных и не застрахованных.