Сменился администратор неплатежеспособности "KVV Liepajas metalurgs"

Суд Курземского района в Лиепае в пятницу, 1 марта, сместил с должности администратора неплатежеспособности "KVV Liepajas metalurgs" Виту Дику и назначил на ее место Агриту Яунслейне, сообщили агентству ЛЕТА в суде.
Дика смещена с должности по просьбе Службы контроля за неплатежеспособностью.
Дика была назначена администратором неплатежеспособности "KVV Liepajas metalurgs" 23 марта 2018 года после смещения с должности Гунтара Кориса, не сдавшего экзамен и утратившего сертификат администратора неплатежеспособности.