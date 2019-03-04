Вт, 5.03.2019
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Сменился администратор неплатежеспособности "KVV Liepajas metalurgs"

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Закрытый "Лиепаяс металургс"

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Суд Курземского района в Лиепае в пятницу, 1 марта, сместил с должности администратора неплатежеспособности "KVV Liepajas metalurgs" Виту Дику и назначил на ее место Агриту Яунслейне, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Дика смещена с должности по просьбе Службы контроля за неплатежеспособностью.

Дика была назначена администратором неплатежеспособности "KVV Liepajas metalurgs" 23 марта 2018 года после смещения с должности Гунтара Кориса, не сдавшего экзамен и утратившего сертификат администратора неплатежеспособности.

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