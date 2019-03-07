Пуце допускает, что через три недели он мог бы снять с должности Ушакова

По словам Пуце, при оценке деятельности Ушакова очень скрупулезно соблюдается процедура, потому что, как показывает история, если законы точно не соблюдены, суд может отменить решение, принятое по результатам проверки.

Пуце утверждает, что начатая МОСРР проверка ни в коем случае не политическая, потому что ее ведут чиновники министерства, люди политически нейтральные. "Я совершенно уверен, что действую в рамках закона, и, если закон был нарушен, ответственные лица будут наказаны", - сказал министр.

Нa вопрос, допускает ли он, что возникнет необходимость общего аудита финансовой ситуации в Рижской думе, Пуце ответил, что чем больше информации раскрывается публично, тем больше уверенности в том, что аудит потребуется.

На вопрос, что происходит сейчас с законопроектом об отставке Рижской думы, Пуце ответил, что вопрос о том, что делать с законопроектом дальше, будет решаться после завершения проверки МОСРР.

Пуце выразил обеспокоенность и сожаление возможной коррупцией в Рижской думе и принадлежащем ей муниципальном транспортном предприятии "Ригас сатиксме", но выразил и удовлетворение тем, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало расследование, чтобы установить истину.