Пуце допускает, что через три недели он мог бы снять с должности Ушакова

Начатая Министерством охраны среды и регионального развития оценка законности действий председателя Рижской думы Нила Ушакова ("Согласие") может быть закончена через три недели. Если окажется, что мэр существенно нарушал закон, и это вызвало серьезные последствия, он без промедления будет снят с должности, в интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT заявил министр Юрис Пуце.
По словам Пуце, при оценке деятельности Ушакова очень скрупулезно соблюдается процедура, потому что, как показывает история, если законы точно не соблюдены, суд может отменить решение, принятое по результатам проверки.
Пуце утверждает, что начатая МОСРР проверка ни в коем случае не политическая, потому что ее ведут чиновники министерства, люди политически нейтральные. "Я совершенно уверен, что действую в рамках закона, и, если закон был нарушен, ответственные лица будут наказаны", - сказал министр.
Нa вопрос, допускает ли он, что возникнет необходимость общего аудита финансовой ситуации в Рижской думе, Пуце ответил, что чем больше информации раскрывается публично, тем больше уверенности в том, что аудит потребуется.
На вопрос, что происходит сейчас с законопроектом об отставке Рижской думы, Пуце ответил, что вопрос о том, что делать с законопроектом дальше, будет решаться после завершения проверки МОСРР.
Пуце выразил обеспокоенность и сожаление возможной коррупцией в Рижской думе и принадлежащем ей муниципальном транспортном предприятии "Ригас сатиксме", но выразил и удовлетворение тем, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало расследование, чтобы установить истину.
Пуце направил ряд запросов Ушакову и Рижской думе по финансовым делам в "Ригас сатиксме". Ушаков отказался предоставить МОСРР аудиторское заключение по "Ригас сатиксме", и Пуце считает, что тем самым мэр нарушает закон, так как министерство имеет право получить этот документ.