Резиновые перчатки и скотч: британские блогеры показали весь абсурд фэшн-индустрии

"Это рассказ о том, как мы из своего абсолютно не стильного друга, сделали настоящую звезду недели моды в Лондоне.

Для этого нам понадобилась самая ужасная одежда, которую только можно было найти", - рассказывают "ютуберы" Зак и Джей.

"Прикид" Макса был скомплектован из вещей, купленных в магазине дешевой одежды Primark, а также из всевозможных "причиндалов", приобретенных в строительном отделе. Кое-что пришлось принести из дома.

Ко всему прочему, Максу было присвоено новое, под стать образу имя - Максимус Бухарест из Бухареста.

Придуманная компанией друзей веселая шутка увенчалась успехом - за внимание экстравагантно одетого Макса боролись профессиональные фотокорреспонденты и блогеры уличной моды. Порой его даже останавливали на улице, чтобы сделать несколько кадров.

Макс/Максимус также получил приглашение на тусовку недели моды, где собралась вся местная элита фэшн-индустрии.

"Парни, я снимаю перед вами шляпу", оставил один из пользователей комментарий под видео Зака и Джея.

"Это смешно и грустно одновременно", - написал кто-то другой.

Это далеко не первый случай, когда подобным образом были обмануты гости престижного мероприятия, что говорит лишь о том,

как легко в современном мире казаться тем, кем на самом деле ты не являешься.

Самые популярные проделки принадлежат британцу Убо Батлеру, который в 2017 году прославился тем, что с помощью поддельных отзывов, фальшивой еды и образа эксклюзивности за полгода сделал сарай на своём заднем дворе лучшим рестораном Лондона по версии рекомендательного сервиса TripAdvisor.