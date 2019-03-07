Европейский центральный банк не изменил базовую процентную ставку

На заседании совета ЕЦБ во Франкфурте принято решение сохранить базовую ставку на нулевом уровне. Совет также сохранил ставку по депозитам на уровне -0,4% и маржинальную ставку на уровне 0,25%. Эти ставки действуют с 16 марта 2016 года.

ЕЦБ указал, что на таком уровне базовая ставка сохранится по крайней мере до конца 2019 года. Такое решение объясняется опасениями по поводу замедления темпов роста экономики еврозоны.

Также банк объявил о новом раунде целевых долгосрочных кредитов (TLTRO), в рамках которого банки смогут получить дешевые кредиты, чтобы оживить рынок кредитования в еврозоне. TLTRO будет осуществляться с сентября этого года до марта 2021 года, предлагая кредиты сроком до двух лет.