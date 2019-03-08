В эфире Sky News диктор перепутал Латвию с Литвой. Реакция посла прекрасна

Браже была приглашена на телевидение 4 марта, чтобы выразить своё мнение о том, что Латвия могла бы потерять после того, как Великобритания покинет ЕС.

"С точки зрения национальной перспективы, Литва, что вы потеряете в случае Brexit, если так это можно назвать?" - спросил Болтон.

Удивлённая Браже ответила вопросом на вопрос: "Вы хотели сказать Латвия?".

Болтон тут же исправился и извинился, после чего оба посмеялись и продолжили беседу.

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