В эфире Sky News диктор перепутал Латвию с Литвой. Реакция посла прекрасна

Неловкий момент произошел в эфире британского телевидения Sky News: диктор Адам Болтон в беседе с послом Латвии в Великобритании Байбой Браже спутал Латвию с Литвой. Однако, гораздо интереснее наблюдать за реакцией нашего посла.
Браже была приглашена на телевидение 4 марта, чтобы выразить своё мнение о том, что Латвия могла бы потерять после того, как Великобритания покинет ЕС.
"С точки зрения национальной перспективы, Литва, что вы потеряете в случае Brexit, если так это можно назвать?" - спросил Болтон.
Удивлённая Браже ответила вопросом на вопрос: "Вы хотели сказать Латвия?".
Болтон тут же исправился и извинился, после чего оба посмеялись и продолжили беседу.
Видео: Обратите внимание на мимику госпожи посла
Adam Boulton mixes up Latvia and Lithuania... in front of the Latvian Ambassador 😬 pic.twitter.com/rBsJE5aP4H— Tom Huxley 🗳️ (@tomwhx) March 4, 2019