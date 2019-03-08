Школьник сообщил в "е-классе" об угрозах одноклассникам; начат уголовный процесс

Госполиция начала уголовный процесс в связи с размещенным школьником сообщении в системе "е-класс" о возможном насилии в отношении одноклассников.
Стражи порядка получили информацию о сообщении в "е-классе" в четверг.
Его разместил ученик основной школы образовательного учреждения Видземского региона.
Полиция указывает, что любая полученная информация о возможных рисках оценивается серьезно и тщательно проверяется. Госполиция напоминает, что такие действия уголовно наказуемы.
Начат уголовный процесс по факту угроз совершить убийство или нанести тяжкие телесные повреждения.
Ведется следствие, полиция выясняет все обстоятельства, вовлеченные лица и мотивы, а также причину, по которой сообщение было опубликовано.
Полиция считает, что для нападения оснований нет, как нет и рисков безопасности. Стражи порядка в пятницу обеспечили порядок в конкретном учебном учреждении, а также провели действия превентивного характера, обсудив различные вопросы безопасности с учениками и администрацией школы.
Vakar saņēmām info, ka vienā no Vidzemes reģiona izglītības iestādēm kāds skolēns “E-klases” sarakstē ievietojis paziņojumu par iespējamu vardarbību pret klases biedriem. Ierosināts kriminālprocess: https://t.co/rj8p3FBeF1— Valsts policija (@Valsts_policija) March 8, 2019
Uztraukumam nav pamata, drošības riski nepastāv! pic.twitter.com/nYejuQ3n1Y