Школьник сообщил в "е-классе" об угрозах одноклассникам; начат уголовный процесс

Стражи порядка получили информацию о сообщении в "е-классе" в четверг.

Его разместил ученик основной школы образовательного учреждения Видземского региона.

Полиция указывает, что любая полученная информация о возможных рисках оценивается серьезно и тщательно проверяется. Госполиция напоминает, что такие действия уголовно наказуемы.

Начат уголовный процесс по факту угроз совершить убийство или нанести тяжкие телесные повреждения.

Ведется следствие, полиция выясняет все обстоятельства, вовлеченные лица и мотивы, а также причину, по которой сообщение было опубликовано.

Полиция считает, что для нападения оснований нет, как нет и рисков безопасности. Стражи порядка в пятницу обеспечили порядок в конкретном учебном учреждении, а также провели действия превентивного характера, обсудив различные вопросы безопасности с учениками и администрацией школы.