Каждый третий житель Латвии ведет нездоровый образ жизни

31% жителей Латвии признает, что ведет нездоровый образ жизни, показал последний опрос "Индекс здоровья Мana Aptieka& Apotheka".
У 59% опрошенных слишком мала физическая активность, питание 22% нельзя считать здоровым.
Здоровым свой образ жизни считают 69% опрошенных женщин и 63% мужчин, у 27% мужчин и у 16% женщин нездоровое питание.
Достаточная физическая активность - у 45% мужчин и 32% женщин.
Наиболее физически активны молодые люди в возрасте 18-24 лет, наименее - пожилые люди в возрасте 64-75 лет.
Женщины почти вдвое чаще мужчин стараются укрепить свое здоровье, используя пищевые добавки - их употребляют 32% женщин и 18% мужчин.
Четвертый опрос "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" был проведен в феврале в сотрудничестве с центром социологических исследований SKDS, в нем участвовали 1009 жителей Латвии в возрасте 18-75 лет.