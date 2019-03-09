Сб, 9.03.2019
То, что раньше писали на заборе, сейчас в Интернете пишут, гадят, гадят туда. Но раз уж встала на актерский путь, надо иметь совесть, не впадать в иллюзии и служить профессии.
Елена Санаева, актриса

Каждый третий житель Латвии ведет нездоровый образ жизни

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Иллюстративное фото

ФОТО: Diāna Lozko/LETA

31% жителей Латвии признает, что ведет нездоровый образ жизни, показал последний опрос "Индекс здоровья Мana Aptieka& Apotheka".

У 59% опрошенных слишком мала физическая активность, питание 22% нельзя считать здоровым.

Здоровым свой образ жизни считают 69% опрошенных женщин и 63% мужчин, у 27% мужчин и у 16% женщин нездоровое питание.

Достаточная физическая активность - у 45% мужчин и 32% женщин.

Наиболее физически активны молодые люди в возрасте 18-24 лет, наименее - пожилые люди в возрасте 64-75 лет.

Женщины почти вдвое чаще мужчин стараются укрепить свое здоровье, используя пищевые добавки - их употребляют 32% женщин и 18% мужчин.

Четвертый опрос "Индекс здоровья Mana Aptieka & Apotheka" был проведен в феврале в сотрудничестве с центром социологических исследований SKDS, в нем участвовали 1009 жителей Латвии в возрасте 18-75 лет.

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