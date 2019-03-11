Офшоры, мафия, убийство. Поставщики топлива Rīgas satiksme, возможно, связаны с преступным миром

RS уже девять лет продолжает покупать топливо у компании RDZ Energy. В 2015 году эта компания получила договор на 60 миллионов евро о доставке топлива для нужд RS в течение пяти лет - до 2020 года.

В 2017 году в силу вступил закон, предусматривающий, что все фирмы, владельцами которых выступают компании, зарегистрированные за рубежом, в том числе офшоры, должны подавать в Регистр предприятий сведения об истинных бенефициарах.

Несмотря на то, что это было необходимо сделать еще до марта прошлого года, RDZ Energy наравне с еще другими 2000 предприятиями этого не сделала.

Требуемые данные RDZ Energy подала в Регистр предприятий лишь в этом месяце, после того, как получила предупреждение о возможной ликвидации, рассказала передаче главный государственный нотариус Регистра предприятий Гуна Пайдере.

5 марта Регистр предприятий зафиксировал, что истинными бенефициарами владельцев компании RDZ Energy - двух офшоров (мальтийского BHC Investment Limited и Galaxy Energy Group Ltd с Виргинских островов) - выступают два итальянца, проживающих в Монако: Массимо Филос и Жанжакомо Серена ди Лапижио.

Как выяснилось, их имена фигурируют и в одном документе полиции Италии, опубликованном организацией журналистских расследований OCCRP.

В публикации в качестве международного контрабандиста упоминается Леонид Минин.

Его подозревают в контрабанде наркотиков, оружия и отмывании денег. Несколько стран включили его в черные списки. Его считают одним из главных руководителей одесской мафии, контролирующей нефтяной бизнес этого портового города. В документе говорится, что он выступает владельцем многих предприятий, работающих в нефтяном бизнесе.

В документе журналистов упомянута целая цепочка компаний в Монако, Люксембурге, Швейцарии и других странах, связанных с этим деятелем мафии. Среди этих компаний есть и Galaxy Energy.

Передача de facto в свою очередь добавила, что офис упомянутой в полицейском докладе Galaxy Energy располагался в одних помещениях с другими многочисленными компаниями Минина.

После убийства российского предпринимателя Владимира Мисурина в Брюсселе в 1994 году, которое полиция Бельгии связала с организованной преступностью, Италия получила запрос о правовой помощи - допросить Минина и Массимо Филоса, а также обыскать офис в Риме.

Выяснилось, что компания Филоса Galaxy Managament SA связана с Мининым и другим образом - он использовал номер телефона, зарегистрированный на имя этой компании, а также, по информации полиции Франции, использовал ее для совместных перечислений с убитым Мисуриным.

Член правления RDZ Energy Марис Ариньш в электронной переписке с Nekā personīga отметил, что настоящих бенефициаров компании не стоит связывать ни с итальянской мафией, ни с Мининым - одни не знакомы и не связаны общими деловыми интересами.