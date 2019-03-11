Офшоры, мафия, убийство. Поставщики топлива Rīgas satiksme, возможно, связаны с преступным миром

Настоящими бенефициарами (выгодоприобретателями) компании RDZ Energy, поставляющей столичному муниципальному предприятию Rīgas satiksme (RS) топливо, являются два итальянца, проживающих в Монако. В международном исследовании журналистов - расследователей их имена связаны с преступным миром, сообщила передача Nekā personīga на телеканале TV3.
RS уже девять лет продолжает покупать топливо у компании RDZ Energy. В 2015 году эта компания получила договор на 60 миллионов евро о доставке топлива для нужд RS в течение пяти лет - до 2020 года.
В 2017 году в силу вступил закон, предусматривающий, что все фирмы, владельцами которых выступают компании, зарегистрированные за рубежом, в том числе офшоры, должны подавать в Регистр предприятий сведения об истинных бенефициарах.
Несмотря на то, что это было необходимо сделать еще до марта прошлого года, RDZ Energy наравне с еще другими 2000 предприятиями этого не сделала.
Требуемые данные RDZ Energy подала в Регистр предприятий лишь в этом месяце, после того, как получила предупреждение о возможной ликвидации, рассказала передаче главный государственный нотариус Регистра предприятий Гуна Пайдере.
5 марта Регистр предприятий зафиксировал, что истинными бенефициарами владельцев компании RDZ Energy - двух офшоров (мальтийского BHC Investment Limited и Galaxy Energy Group Ltd с Виргинских островов) - выступают два итальянца, проживающих в Монако: Массимо Филос и Жанжакомо Серена ди Лапижио.
Как выяснилось, их имена фигурируют и в одном документе полиции Италии, опубликованном организацией журналистских расследований OCCRP.
В публикации в качестве международного контрабандиста упоминается Леонид Минин.
Его подозревают в контрабанде наркотиков, оружия и отмывании денег. Несколько стран включили его в черные списки. Его считают одним из главных руководителей одесской мафии, контролирующей нефтяной бизнес этого портового города. В документе говорится, что он выступает владельцем многих предприятий, работающих в нефтяном бизнесе.
В документе журналистов упомянута целая цепочка компаний в Монако, Люксембурге, Швейцарии и других странах, связанных с этим деятелем мафии. Среди этих компаний есть и Galaxy Energy.
Передача de facto в свою очередь добавила, что офис упомянутой в полицейском докладе Galaxy Energy располагался в одних помещениях с другими многочисленными компаниями Минина.
После убийства российского предпринимателя Владимира Мисурина в Брюсселе в 1994 году, которое полиция Бельгии связала с организованной преступностью, Италия получила запрос о правовой помощи - допросить Минина и Массимо Филоса, а также обыскать офис в Риме.
Выяснилось, что компания Филоса Galaxy Managament SA связана с Мининым и другим образом - он использовал номер телефона, зарегистрированный на имя этой компании, а также, по информации полиции Франции, использовал ее для совместных перечислений с убитым Мисуриным.
Член правления RDZ Energy Марис Ариньш в электронной переписке с Nekā personīga отметил, что настоящих бенефициаров компании не стоит связывать ни с итальянской мафией, ни с Мининым - одни не знакомы и не связаны общими деловыми интересами.
Передаче de facto Ариньш в письменном виде ответил схожим образом, отметив, что "у Массимо Филоса и Galaxy Energy никогда не было связи с упомянутым в письме Леонидом Мининым и Galaxy Energy Srl. Упомянтый документ находится на частном сервере в США, и как компания, так и Массимо Филос обращались к властям США и владельцам сервера с просьбой удалить его".
Бывший руководитель Комитета Рижской думы по делам сообщения и транспорта Вадим Баранник ("Согласие") заявил, что он ничего не знает о сотрудничестве RS с офшорами. Нынешний руководитель комиссии - Вадим Фальков ("Согласие") также отметил, что ему ничего об этом неизвестно.
В свою очередь Анрийс Матисс, покинувший должность временного руководителя RS, признал, что "это абсолютно не нормально, если за муниципальные или государственные деньги заключаются договора, связанные с различными офшорными компаниями, у которых даже неизвестны истинные владельцы".
Как известно, Матисс был назначен временным руководителем компании 13 декабря прошлого года. После назначения он иницировал аудит RS.
В рамках аудита выяснилось, что, например, шесть миллионов евро было переплачено за топливо фирме, владельцы которой скрываются в офшорах, кредит для приобретения трамваев был потрачен на зарплаты, а на содержание дорогой системы э-талонов уходят около 40% денег, полученных от продаж билетов, писал журнал Ir.
Приблизительно 3 миллиона евро как в 2016, так и в 2017 году были переплачены в невыгодном тендере на поставку топлива. В 2015 году на пять лет RS договорилась с компанией RDZ Energy. Примерно половину оборота компании составляли доходы от RS, но до сих пор истинные владельцы компании известны не были.
Будет ли договор с RDZ Energy расторгнут - пока такой информации нет.
Мэр Риги Нил Ушаков считает, что это должно решать правление - или временное, или новое.
Скорее всего, новое правление приступит к своей работе лишь летом.
Передача de facto отметила, что за конкурс, в котором выиграла RDZ Energy, отвечал Игорь Волкинштейн, который проходит в качестве подозреваемого по большому коррупционному делу в Rīgas satiksme. А подписал договор другой подозреваемый - бывший председатель правления Леон Бемхенс.