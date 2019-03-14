Влиятельный экономист: капитализм находится под серьезной угрозой

Раджан указал, что правительства стран, которые долго игнорировали социальное неравенство, больше не могут так поступать.

"Я считаю, что капитализм находится под серьезной угрозой, так как он перестал давать всем блага. В момент, когда это происходит, может начаться восстание".

Раджан отметил, что раньше у образования человека не было столь большого значения, как сейчас.

"Раньше можно было обойтись скромным образованием. Однако эта ситуация изменилась после кризиса 2008 года, когда везде начались мероприятия по экономии. Сейчас, чтобы чего-то достичь, образование играет большую роль. К сожалению, во многих обществах наблюдается тенденция, что качество образование ухудшается, растет преступность, и снижается число людей, которые готовы активно и качественно участвовать в глобальной экономике", - сказал Раджан.

По словам экономиста, сейчас капитализм фактически рушится, так как он не обеспечивает равнозначные права.

"Равнозначные возможности и права больше не обеспечиваются, люди нередко попадают в ловушку. Поэтому и появляются социалистические режимы, где доминирует взгляд, что "когда ты социализировался, ты можешь быть продуктивным". Необходим здоровый баланс, капитализм должен давать новые и равнозначные возможности всем", - считает Раджан.

Раджан, который также является профессором Чигагского университета, указал, что одна из угроз капитализма - различные лимиты и ограничения, которые установлены в сфере свободной торговли.

"Если ты устанавливаешь барьеры, то должен считаться, что получишь их в ответ. Как можно строить препятствия, если важно обеспечить свободную торговлю товарами?", - риторически вопрошает Раджан.

В свою очередь агентству Bloomberg он, говоря о популизме, заявил, что в редких условиях он может даже позволить системе капитализма работать лучше, однако случаи такие очень редки.

"Популисты могут идти правильным путем, что создает большую конкуренцию, создает более обширные возможности и предотвращает возможность стагнации экономики. Они могут идти неправильным путем, что происходит чаще всего.

Перед выборами звучат громкие обещания жителям увеличить доходы просто так, или достигнуть своего вида Нирваны. Однако такая система не работает", - заявил Раджан.