Медики получили первые увеличенные зарплаты. Меньше обещанного

В начале года медики поняли, что обещанного увеличения зарплат в 20% не будет.

Настолько увеличили лишь самые маленькие зарплаты. Кроме того, из-за затянувшегося процесса формирования правительства новые зарплаты стали подсчитывать только в последний момент.

Таким образом, март стал первым месяцем, когда многие увидели прирост своей зарплаты.

LNT Ziņas провели опрос в больших больницах, оказалсоь, что в каждой из них зарплаты росли по-разному.

В больнице Страдиня указали, что зарплата медсестер выросла в среднем на 10% или на 85 евро, а врачей - на 7% или на 100%. Восточная больница прирост зарплат назвала только в процентах: у врачей прирост составил 20%, у медсестер - 18%, у помощниц медсестер - 17%. В свою очередь в Детской больнице зарплаты выросли только у помощниц медсестер - на 7%.

Возможно, врачи и медсестры получат увеличенную зарплату лишь в апреле.

Впрочем, январский и февральский рост зарплат не пропадет - будет произведен перерасчет и деньги медикам заплатят. Однако в целом в сфере возможно разочарование, не скрывает и министр здравоохранения Лизе Виньеле.