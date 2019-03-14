Медики получили первые увеличенные зарплаты. Меньше обещанного

Рост зарплат медиков оказался меньше, чем обещалось ранее. Об этом врачи и медсестры убедились в этом месяце, получив свою первую увеличенную зарплату, сообщают LNT Ziņas.
В начале года медики поняли, что обещанного увеличения зарплат в 20% не будет.
Настолько увеличили лишь самые маленькие зарплаты. Кроме того, из-за затянувшегося процесса формирования правительства новые зарплаты стали подсчитывать только в последний момент.
Таким образом, март стал первым месяцем, когда многие увидели прирост своей зарплаты.
LNT Ziņas провели опрос в больших больницах, оказалсоь, что в каждой из них зарплаты росли по-разному.
В больнице Страдиня указали, что зарплата медсестер выросла в среднем на 10% или на 85 евро, а врачей - на 7% или на 100%. Восточная больница прирост зарплат назвала только в процентах: у врачей прирост составил 20%, у медсестер - 18%, у помощниц медсестер - 17%. В свою очередь в Детской больнице зарплаты выросли только у помощниц медсестер - на 7%.
Возможно, врачи и медсестры получат увеличенную зарплату лишь в апреле.
Впрочем, январский и февральский рост зарплат не пропадет - будет произведен перерасчет и деньги медикам заплатят. Однако в целом в сфере возможно разочарование, не скрывает и министр здравоохранения Лизе Виньеле.
Она признала, что подсчет роста зарплат медиков непрозрачен и обещает этот вопрос решить.