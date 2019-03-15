Сколько Рига заплатила за содержание системы э-талона?

На предприятии отметили, что система э-талона в Риге стоила почти на 600 тысяч евро дешевле, чем это предусматривал первоначальный договор.

Расходы на содержание электронных платежей составляют около 6% от расходов Rīgas satiksme, что является признанным стандартом в отрасли и отвечает средним показателям и в других городах.

Остальные 94% расходов Rīgas satiksme носят другой характер, не связанный с э-талонами. Расходы на систему составляют лишь 9 центов от общей себестоимости поездки, которая сейчас определена в размере 1,426 евро.

По мнению председателя правления Rīgas karte и представителя акционеров США в компании Эрика Моризура в последнее время многократно совершались попытки дискредитировать введенную в Риге систему э-талона, непрофессионально интерпретируя различные данные бухгалтерии.

Он подчеркнул, что информация о якобы пропавших 20 миллионах евро недостоверна.

Rīgas karte уже начала юридические консультации, чтобы обратиться против распространителей этой информации.

Он отметил, что аудированный годовой отчет компании есть в базе данных Lursoft и каждый год финансовый аудит проводит компания PricewaterhouseCoopers (PwC). Вся финансовая информация прозрачна и никакие скрытые платежи невозможны, сказал он.