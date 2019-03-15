"Активный патриот": Обвиняемый США российский IT-специалист о своей роли на "фабрике троллей"

Обвинения Миллера были направлены против "Агентства интернет-исследований" (АИИ) - печально известную петербургскую "фабрику троллей".

Ползов в интервью признал, что работал в АИИ по адресу ул. Савушкина, 55, где находился бизнес-центр, однако в существование какой-то "фабрики троллей" он не верит, хоть доказательства и свидетельствуют об обратном, сообщает ВВС.

Власти США обвиняют Ползова в аренде американских серверов, чтобы скрыть истинное местонахождение "троллей". Это происходило с 2014 по 2016 годы. Однако маскировка была удачной лишь отчасти, так как после выборов Facebook и Twitter раскрыли связанные с АИИ аккаунты, которые рассчитывались за рекламу в рублях, и указали связанные с "фабрикой троллей" адреса.

Российские "тролли" выдавали себя за американцев и распространяли различные слухи, к примеру, о взрыве на химзаводе в Луизиане. С приближением выборов они начали объявлять в соцсетях протесты, нередко против двух политических лагерей одновременно.

К примеру, в 2016 году на одной и той же улице Хьюстона тролли пытались организовать как протест за права мусульман в США, так и против "исламизации Техаса". Власти США считают, что целью этих действий было вызывание конфликтов.

Ползов это отрицает, как и остальные обвиняемые. Также Ползов отрицает, что выполнял поручения Михаила Бурчика, фактического руководителя АИИ. Также он не работал в агентстве, а его IT-компания оказывала ему только услуги - создавала сайты и "различные системы оптимизации процессов", к примеру, Telegram-ботов, указал Ползов.

Он не думает, что петербургское предприятие - "фабрика троллей". Повторяя слово в слово сказанное ранее Владимиром Путиным, Ползов указывает - если что-то такое и существовало, то это были "патриоты, которые хоть что-то делали на благо своей страны".

"Я довольно активный патриот. Я люблю Россию, мне нравится направление, в котором мы движемся", - сказал в интервью Ползов. "Хоть я и не верю, но мне все-таки хотелось бы верить, что это возможно - есть люди, которые переводят не негативное, а позитивное. Это круто".

Он указал, что не выезжает из страны, так как не хочет оказаться под арестом.

ВВС отмечает, что в 2014 году группа анонимных хакеров опубликовала внутреннюю переписка АИИ, в которой участвовал и Ползов. IT-специалист журналистам подтвердил ее аутентичность. По электронной почте обсуждались попытки Ползова создать инструмент автоматического комментирования в LiveJournal, а также в Twitter - сеть из десятков тысяч ботов, которые усиленно "живут" в сочиненных троллями сообщениях.

Ползов также участвовал в создании корпоративного сайта АИИ.