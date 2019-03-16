Сенатор Австралии подрался с подростком, разбившим о него яйцо

Фрэйзер Эннинг, который получил место в сенате благодаря отставке другого парламентария, после теракта в Новой Зеландии заявил, что случившееся "показывает растущий страх жителей Австралии и Новой Зеландии из-за присутствия мусульман". Сенатор получил жёсткую критику от журналистов и политиков, в том числе от премьер-министра Скотта Моррисона.

На пресс-конференции в Мельбурне молодой человек подошёл сзади разбил о его голову яйцо. Сенатор отреагировал незамедлительно: ударил несколько раз подростка, а сторонники Эннинга повалили парня на пол, стали душить и оскорблять, пока не вмешалась охрана.

Видео:

Someone has just slapped an egg on the back of Australian Senator Fraser Anning's head, who immediately turned around and punched him in the face. @politicsabc @abcnews pic.twitter.com/HkDZe2rn0X — Henry Belot (@Henry_Belot) March 16, 2019

Премьер-министр Скортт Моррисон охарактеризовал его комментарий как шокирующий и каким "нет места в Австралии".