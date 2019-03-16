Сб, 16.03.2019
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Сенатор Австралии подрался с подростком, разбившим о него яйцо
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ФОТО: AP/Scanpix

Австралийский сенатор объяснил убийства 49 человек в мечетях Новой Зеландии иммиграцией "мусульманских фанатиков", а затем подрался с подростком, разбившим яйцо о его голову, сообщает портал "Медуза".

Фрэйзер Эннинг, который получил место в сенате благодаря отставке другого парламентария, после теракта в Новой Зеландии заявил, что случившееся "показывает растущий страх жителей Австралии и Новой Зеландии из-за присутствия мусульман". Сенатор получил жёсткую критику от журналистов и политиков, в том числе от премьер-министра Скотта Моррисона.

На пресс-конференции в Мельбурне молодой человек подошёл сзади разбил о его голову яйцо. Сенатор отреагировал незамедлительно: ударил несколько раз подростка, а сторонники Эннинга повалили парня на пол, стали душить и оскорблять, пока не вмешалась охрана.

Видео:

Премьер-министр Скортт Моррисон охарактеризовал его комментарий как шокирующий и каким "нет места в Австралии".

Ранее сообщалось, что в пятницу, 15 марта, при стрельбе в мечетях в Новой Зеландии погибли 49 человек. Во время молитвы в обеих мечетях находились несколько сотен человек.

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