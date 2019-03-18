Пн, 18.03.2019
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Опрос: большинство жителей Латвии пользуются услугами четырех банков

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Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Большинство жителей Латвии используют услуги в основном четырех банков, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией SKDS по заказу агентства LETA.

На вопрос, услугами каких банков пользовались они в последнее время, 65,3% опрошенных назвали Swedbank, 33,3% - SEB bankа, 23,6% - банк Citadele, 15,7% - Luminor Bank.

Популярность других банков значительно меньше. Услугами PrivatBank пользовались за последний год 2,8% жителей, PNB banka - 2,1%, латвийского филиала BigBank - 2,1%, BlueOrange Bank - 1,6%, Meridian Trade Bank - 1%, а другие банки назвали менее 1% опрошенных.

Ситуация особо не изменилась по сравнению с опросами прежних лет. В 2018 и 2017 году в аналогичных опросах первое место занимал Swedbank, второе - SEB banka, третье - Citadele, четвертое и пятое - DNB Bank и Nordea, объединившие свой бизнес в Балтии в Luminor Bank.

Рейтинг популярных банков не меняется в зависимости от национальности, возраста, размера доходов и места жительства опрошенных.

В опросе в феврале 2019 года приняли участие более 1000 жителей Латвии.

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