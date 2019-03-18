Кучинскис поддержит бюджет если учителям повысят зарплаты

Вопрос зарплат учителей будет критерием, от которого зависит голосование за бюджет депутата Союза "зеленых" и крестьян (СЗК), бывшего премьер-министра Мариса Кучинскиса. Об этом он сказал в интервью передаче "900 секунд".
По словам Кучинскиса, возглавляемое им правительство нашло бы в бюджете деньги на увеличение зарплат учителей. Экс-премьер не исключает, что и нынешняя коалиция поймет важность вопроса и сумеет найти деньги.
СЗК подаст свои предложения о том, как найти необходимые средства на повышение зарплат учителей, чтобы выполнить данные в свое время обещания.
По словам Кучинскиса, он поддержит бюджет в том случае, если средства на повышение зарплат учителей будут найдены.