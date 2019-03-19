Вт, 19.03.2019
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Сделка года: Иностранец купил в Риге квартиру за 1,5 млн евро

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Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

​Семь из 20 самых крупных сделок по покупке квартир и помещений в прошлом году произошли в новом проекте River Breeze Residence на Кливерсале, пишет Dienas Bizness.

Завершая цикл публикаций о крупнейших сделках на рынке недвижимости в Риге, Юрмале и остальной Латвии, газета опубликовала данные о 100 крупнейших сделках по покупке квартир и помещений, первые 20 рассмотрев подробно.

В соответствии с этими данными самая дорогая квартира в прошлом году сменила владельцев в Риге за 1,5 млн евро, а самое дорогое нежилое помещение было продано за 1,04 млн евро.

Первое место с суммой 1,5 млн евро занимает иностранный гражданин Роберт Джейкоб Пера, который в августе прошлого года купил квартиру площадью 311,7 кв м на улице Кугю, 28 в Риге, которую продавало ООО Klīversala. Ипотечный кредит для покупки ему не понадобился.

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