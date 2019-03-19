Создана рабочая группа, которая подготовит отчёт для "Moneyval"

В рабочую группу войдут представители Министерства экономики, Службы государственной безопасности, Министерства сообщения, Центра защиты прав потребителей, Инспекции по надзору за азартными играми, Национального управления культурного наследия, Государственной полиции, Министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры, Регистра предприятий, Комиссии рынка финансов и капитала, Службы государственных доходов, Банка Латвии, Службы контроля, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Межведомственного координационного центра.

Задача рабочей группы - подготовить информацию, которая необходима для отчета "Moneyval" на заседании в декабре 2019 года. Кроме того, рабочая группа должна будет обеспечить выполнение других условий в соответствии с процедурой оценки "Moneyval" и рекомендациями международных экспертов.