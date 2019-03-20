Кариньш допускает, что КОЗ может быть не отменен в конце марта

Он сказал, что на следующей неделе министр экономики Ральф Немиро представит правительству окончательный доклад по поправкам к закону о рынке электроэнергии, отменяющим КОЗ, но уже сейчас вызывают опасения три потенциальных риска отмены КОЗ в конце марта.