Кариньш допускает, что КОЗ может быть не отменен в конце марта

Чтобы избежать трех крупных рисков, правительство может не поддержать предложение об отмене в конце марта компонента обязательной закупки электричества (КОЗ), заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Он сказал, что на следующей неделе министр экономики Ральф Немиро представит правительству окончательный доклад по поправкам к закону о рынке электроэнергии, отменяющим КОЗ, но уже сейчас вызывают опасения три потенциальных риска отмены КОЗ в конце марта.
Кариньш назвал эти риски - миллиардные убытки в тяжбах против Латвийского государства, а также немедленный рост цен на электричество и тепловую энергию.