Ср, 20.03.2019
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Кариньш допускает, что КОЗ может быть не отменен в конце марта

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Ministru prezidents Krišjānis Kariņš

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Чтобы избежать трех крупных рисков, правительство может не поддержать предложение об отмене в конце марта компонента обязательной закупки электричества (КОЗ), заявил в передаче LTV "Утренняя панорама" премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он сказал, что на следующей неделе министр экономики Ральф Немиро представит правительству окончательный доклад по поправкам к закону о рынке электроэнергии, отменяющим КОЗ, но уже сейчас вызывают опасения три потенциальных риска отмены КОЗ в конце марта.

Кариньш назвал эти риски - миллиардные убытки в тяжбах против Латвийского государства, а также немедленный рост цен на электричество и тепловую энергию.

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