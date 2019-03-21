В Польше объяснили, почему не позвали Россию на годовщину Второй мировой войны

Глава канцелярии президента государства Кшиштоф Щерский сказал, что Варшава "считает проблематичным обращение МИД России к исторической логике в контексте сентября 1939 года".

Ранее сообщалось, что приглашения были отосланы, руководствуясь современным, а не историческим контекстом, потому от присутствия президента России решено было отказаться.