Кубок Гагарина: ЦСКА и СКА вышли в финал Западной конференции

ЦСКА - Динамо Москва

Московские "армейцы" одержали победу над "Динамо" со счётом 3:2 и выиграли серию со счётом 4:1. ЦСКА вышел в финал Запада в 4-й раз за последние пять сезонов.

Счёт в матче открыл Павел Карнаухов, который на 14-й минуте отправил шайбу в ворота "Динамо". В конце первого периода гостям удалось сравнять счёт благодаря шайбе Егора Зайцева.

Ещё двумя шайбами команды обменялись во втором периоде. Авторами голов стали Янник Хансен и Дмитрий Кагарлицкий. На 7-й минуте заключительного отрезка игры Линден Вон забросил третью шайбу в ворота "динамовцев". Этот гол оказался победным.

СКА - Локомотив

Питерские "армейцы" также одержали победу (5:4 ОТ) и выиграли серию со счётом 4:1.

Счёт в матче на 5-й минуте открыл защитник гостей Денис Алексеев. Во втором периоде хоккеисты СКА забросили четыре шайбы, авторами которых стали Артём Зуб, Алексей Бывальцев и дважды Никита Гусев. "Локомотив" на это ответил одним голом Степана Санникова.

В третьем периоде ярославские хоккеисты собрались и усилиями Даниила Апалькова и Рушана Рафикова сравняли счёт, но в овертайме Динар Хафизуллин забил победный гол и вывел СКА в финальную серию плей-офф Западной конференции.