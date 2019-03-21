Чт, 21.03.2019
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Линда Мурниеце поделилась забавной перепиской с навязчивым кавалером
Как не надо писать женщинам...

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ФОТО: Facebook

В прошлом министр внутренних дел Латвии, а ныне предприниматель, управляющая Hotel Roma Линда Мурниеце опубликовала в соцсетях своеобразное "руководство, как не надо писать женщинам".

В своем профиле в Facebook Мурниеце поделилась скриншотами одной забавной переписки. 

По текстам видно, что некий господин, имя которого не разглашается, довольно навязчиво, даже не дожидаясь ответа, пишет предпринимательнице, пытаясь с ней познакомиться.

Мурниеце попыталась объяснить джентльмену, что тому, кто хочет познакомиться с женщиной, стоит проявить больше изобретательности, чтобы вложить смысл в свои слова.

Похоже, мужчина, этого не понял.

Комментарии под постом последовали очень разные - в то время как представительниц прекрасного пола он позабавил, многие мужчины бросились на защиту неизвестного поклонника Мурниеце, заявив, что и дамы часто пишут точно так же.

Фотогалерея: Линда Мурниеце презентовала свою первую книгу "Почти дневник"

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