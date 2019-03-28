Известно, какую компенсацию получит уволенный президент Swedbank

Как сообщают зарубежные СМИ, в договоре с банком сказано, что в случае потери должности Боннесен должно быть выплачено 22 млн шведских крон или около 2 млн евро.

Временным руководителем назначен нынешний финансовый директор Андерс Карлссон.

"События последних дней оказывают на банк огромное давление. Поэтому совет решил освободить Биргитте Боннесен от должности", - сообщил председатель совета Ларс Идермарк.

"Нужно отметить, что Биргитте Боннесен за три года в качестве исполнительного директора внесла существенный вклад в создание цифрового банка", - добавил он.