Известно, какую компенсацию получит уволенный президент Swedbank

В четверг, 28 марта, совет шведской компании Swedbank уволил президента и исполнительного директора компании Биргитте Боннесен. Сколько полагается Боннесен за увольнение?
Как сообщают зарубежные СМИ, в договоре с банком сказано, что в случае потери должности Боннесен должно быть выплачено 22 млн шведских крон или около 2 млн евро.
Временным руководителем назначен нынешний финансовый директор Андерс Карлссон.
"События последних дней оказывают на банк огромное давление. Поэтому совет решил освободить Биргитте Боннесен от должности", - сообщил председатель совета Ларс Идермарк.
"Нужно отметить, что Биргитте Боннесен за три года в качестве исполнительного директора внесла существенный вклад в создание цифрового банка", - добавил он.
В среду в штаб-квартире Swedbank в Стокгольме прошли обыски в связи с подозрениями в нарушении законодательства об инсайдерской торговле и крупномасштабным отмыванием денег в странах Балтии.