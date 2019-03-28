Глава МВФ: Еврозона недостаточно сильна, чтобы перенести еще один экономический кризис

"Союз единой европейской валюты сейчас гораздо сильнее, чем десять лет назад, когда его коснулся глобальный финансовый кризис. Однако он еще недостаточно силен", - указала на порходящей в Париже конференции Лагард.

"Его банковская система прочнее, но недостаточно прочна. Его экономическое благосостояние в целом лучше, однако выгода от роста недостаточно равноценно разделена", - считает глава МВФ.

Лагард призвала еврозону завершить создание союза банков и рынков капитала, чтобы как сейчас, так и в будущем она могла использовать достигнутую выгоду.

Она сказала, что "нам нужна европейская банковская система, которая может перенести все бури без обрушения, нам нужна банковская система, которая действительно исключает различные экосистемные риски и способствует росту".