Четыре причины, почему даже счастливый сотрудник может уйти с работы

Нет возможности профессионального роста

Даже самый счастливый сотрудник бросит работу, если он на своем рабочем месте уже давно, а на профессиональный рост нет никакой надежды.

Стагнация - главная причина, по которой люди уходят с работы. Она может настать и после нескольких месяцев, и после нескольких лет - в зависимости от того, насколько терпелив сотрудник.

Чтобы избежать такой ситуации, руководители должны обеспечить, чтобы под словом "рост" не воспринималось лишь повышение в должности. Это можно сделать и проще - позволить сотрудникам развивать свои навыки, лидерские способности, а также наделять дополнительной ответственностью.

Таким образом сотрудники смогут избежать стагнации и будут ходить на работу с большей радостью, если на таковой будут новые вызовы.

В компании происходят ощутимые перемены

Перемены в руководстве, в динамике команды и политике компании могут пойти на пользу. Однако, они могут сыграть и противоположную роль. Не всегда после перемен люди могут подстроиться под новую рабочую среду и требования.

Если сотрудник после перемен не чувствует комфорта, не может адаптироваться и испытывает стресс, он однозначно начнет поиски новой работы.

Смена людей в компании, особенно начальства, оставляет важное влияние на сотрудников. Старая модель трудовых отношений в коллективе не работает, прежний баланс нарушен.

Поэтому работодатели должны быть максимально откровенными по отношению к своим подчиненным и разъяснять, почему такие перемены произошли и какое теперь видение будущего.

Нет эластичного рабочего времени

Эластичное рабочее время становится одним из главнейших приоритетов, который желают сотрудники при поступлении на работу. Однако, по-прежнему многие работодатели настаивают, что рабочее время должно быть неизменным, с 9:00 до 17:00, например.

Такие требования не позволяют людям сбалансировать личную и профессиональную жизнь.

Однако, мир меняется, и работодатели должны смотреть на возможности шире - например, позволить работать отдаленно, или ввести более эластичный график работы.

Все чаще сотрудники ищут возможности работать в нестандартное рабочее время. Даже очень довольный сотрудник может начать поиски новой работы, если на его нынешнем месте рабочее время не подлежит обсуждению.

Сотрудник не чувствует признания

Признание на работе имеет большое значение для того, чтобы сотрудник чувствовал себя счастливым. Он должен знать, что его работа ценится и его вклад замечен.

Молчание начальника или его безразличие заставляет думать сотрудников, что их не ценят, именно поэтому они могут начать поиски новой работы.

Однако, общие фразы при похвале сотрудников могут нанести еще больший вред, чем принести пользу.

Также, если участие сотрудника в большом проекте не оценивается по достоинству, но при этом его хвалят за мелочи, таким образом он получает непонятный сигнал. В таких ситуациях комплимент просто теряет свою ценность.