Латвийское казино Fenikss идет в Эстонию

Принадлежащая австрийской компании "Novomatic AG" сеть работающих в Латвии казино "Fenikss" покупает предприятие "Grand Prix Casino" - об этом свидетельствует информация о слиянии предприятий, представленная департаменту конкуренции.
Причиной слияния предприятий является желание собственника "Fenikss" - фирмы азартных игр ООО "Admiralu Klubs" расширить сферу своей деятельности в Эстонии. Поскольку обороты сторон-участниц сделки превышают 2 млн евро, предполагаемая сделка должна предварительно быть одобрена департаментом конкуренции.
Принадлежащая компании "Austria Novomatic AG" фирма "Admiralu Klubs" является устроителем азартных игр и на рынке Эстонии работает посредством дочернего предприятия "Novoloto". В свою очередь, "Novoloto" является оператором сети казино "Fenikss", которому в Эстонии принадлежат 15 игровых залов.
В заявке на слияние предприятий отмечается, что деятельность участников сделки взаимно перекрывается в сфере организации азартных игр и пари, поскольку обе фирмы в Эстонии являются операторами игровых залов и обслуживают игровые автоматы.
В результате слияния фирм возникнет горизонтальное перекрытие сфер действий в организации азартных игр в Таллине, Йыхви и Нарве. Кроме того, участники слияния станут предлагать в своих казино продукты питания для потребления на месте, в первую очередь, напитки.
Совместная доля рынка сливающихся предприятий составит 15%, по этой причине речь пойдет о горизонтальном влиянии на рынок.
Крупнейшим участником сделки в данном секторе рынка является "Olympic Casino Eesti", у которого в финансовом выражении в Эстонии 67% рынка.
Доход "Novoloto" от продаж в 2017 году составил 6,3 млн евро, чистый убыток - почти 4 млн евро. По данным регистра работы, в конце четвертого квартала 2018 года на предприятии работали 170 человек.