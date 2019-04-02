Латвийское казино Fenikss идет в Эстонию

Причиной слияния предприятий является желание собственника "Fenikss" - фирмы азартных игр ООО "Admiralu Klubs" расширить сферу своей деятельности в Эстонии. Поскольку обороты сторон-участниц сделки превышают 2 млн евро, предполагаемая сделка должна предварительно быть одобрена департаментом конкуренции.

Принадлежащая компании "Austria Novomatic AG" фирма "Admiralu Klubs" является устроителем азартных игр и на рынке Эстонии работает посредством дочернего предприятия "Novoloto". В свою очередь, "Novoloto" является оператором сети казино "Fenikss", которому в Эстонии принадлежат 15 игровых залов.

В заявке на слияние предприятий отмечается, что деятельность участников сделки взаимно перекрывается в сфере организации азартных игр и пари, поскольку обе фирмы в Эстонии являются операторами игровых залов и обслуживают игровые автоматы.

В результате слияния фирм возникнет горизонтальное перекрытие сфер действий в организации азартных игр в Таллине, Йыхви и Нарве. Кроме того, участники слияния станут предлагать в своих казино продукты питания для потребления на месте, в первую очередь, напитки.

Совместная доля рынка сливающихся предприятий составит 15%, по этой причине речь пойдет о горизонтальном влиянии на рынок.

Крупнейшим участником сделки в данном секторе рынка является "Olympic Casino Eesti", у которого в финансовом выражении в Эстонии 67% рынка.