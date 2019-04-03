"Что же мы якобы не сделали?" Путниньш не согласен со сменой в КРФК

"Мы так понимаем, что "капитальный ремонт" выразится как смена нашего совета, но никто так и не сказал, что же мы сделали неправильно.

К тому же это сделать проще - не надо менять законы или идти против международных принципов, что потом создаст проблемы для самого правительства. Вопрос в том, что же новый совет сделает по-другому, или чего не сделали мы?

Я считаю, что в предыдущие два года мы сделали столько, сколько не было сделано за предыдущие 20 лет", - сказал он.

Лозунгом инициативы "капремонта" было укрепление политической независимости совета КРФК, но как можно ее укрепить, если всех членов КРФК в дальнейшем предполагается назначать политически, добавил Путниньш.

"В принципе теперь вся власть для назначения руководства КРФК будет сосредоточена в руках правительства. Даст ли это независимость КРФК? Если есть другие причины, то надо просто их назвать.

А "подгонять" законы под конкретный случай никогда не бывает хорошо. Это всегда будет создавать проблемы в будущем", - подчеркнул он.

Неясно также, где правительство найдет соответствующих специалистов, если от должности будут освобождены члены совета КРФК, возглавляющие три важных департамента, добавил глава КРФК.

По его словам, дискуссий о реформе надзора за рынком финансов фактически нет.

"В докладе Moneyval мы - учреждение, которое оценено лучше всего. Теперь же получается, что КРФК - проблема и эпицентр "капремонта".

Поэтому у меня вопрос - что же мы якобы не сделали, и что сделает новый совет? Мне горько и стыдно за правительство перед моими коллегами", - сказал Путниньш.

Как сообщалось, 26 марта правительство одобрило поправки к закону о КРФК, предусматривающие, что 1 октября на утверждение будет выдвинут новый совет КРФК.

Необходимость досрочных выборов председателя совета КРФК связана с тем, что поправками к закону расширяются функции учреждения, а также выдвигаются новые требования к членам совета.

Полномочия нынешнего руководителя КРФК Путниньша истекают в 2022 году, и поправки к закону предусматривают, что он может повторно претендовать на должность.

Поправки предусматривают также изменение порядка выдвижения и назначения председателя совета КРФК и членов совета, устанавливают временные ограничения для членов совета, оговаривают, что должностные лица и работники КРФК не несут ответственности за последствия правовых решений для участников финансового рынка и третьих лиц.

В дальнейшем всех членов совета будет назначать Сейм по рекомендации правительства, а выдвижение будет происходить путем открытого конкурса.

Расширены требования к кандидатам в члены совета КРФК. Кандидатом может являться гражданин Латвии, с высшим образованием и знанием по крайней мере двух иностранных языков, обладающий не менее чем пятилетним опытом работы с рынком финансов и капитала, с безупречной репутацией и опытом руководителя. Кроме того, кандидат должен обязательно соответствовать условиям допуска к государственной тайне.