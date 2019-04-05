Буров надеется снизить напряженность в думе: трещин в коалиции нет

Сегодня на пресс-конференции Буров сказал, что подготовленное министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце распоряжение об отстранении от должности председателя Рижской думы Нила Ушаковa юридически слабое и в нем нет убедительных аргументов.

В "политизированной атмосфере" последних месяцев забыто обо всех хороших делах, которые самоуправление выполнило под руководством Ушакова, отметил он.

Для примера он назвал обновление Дворца культуры ВЭФ, Национального художественного музея и ряда других объектов. "Мы считаем все это само собой разумеющимся, однако за мою карьеру Ушаков - пятый или шестой мэр, и мне есть с чем сравнивать", - сказал Буров.

В соответствии с положением о самоуправлении, сферами ответственности вице-мэра Вадима Баранника ("Согласие") будут думские департаменты сообщения, городского развития, благосостояния и Рижское городское стройуправление, Бурова - департаменты финансов, образования, культуры и спорта, собственности, жилья и среды.

И Буров, и Баранник выразили уверенность в том, что думская коалиция продолжит сообща работать, и никаких трещин между составляющими ее двумя партиями не возникнет.

Как сообщалось, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении от должности председателя Рижской думы Нила Ушакова.

Распоряжение министра можно в 30-дневный срок обжаловать.

Буров будет исполнять обязанности мэра Риги до предстоящих 25 мая выборов в Европарламент.