Латвия во власти огня: за сутки произошло 116 пожаров прошлогодней травы

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 116 пожаров прошлогодней травы, в результате которых выгорело 218 га земли, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.
Крупнейшие пожары прошлогодней травы произошли в Екабпилсе, где выгорело 50 гектаров, в Аглонской волости Резекненского края - 30 га земли, в Медумской волости Даугавпилсского края - 17 га, в Таурупской волости Огрского края - 12 гектаров земли.
Как сообщает ГПСС, из-за пожаров прошлогодней травы загорелись также несколько построек. В Кекаве сгорел садовый домик, в Риге горел гараж, в Коценском крае - сарай, в Екабпилсе - садовый дом, в Огрском крае - заброшенное здание, в Вилянах - садовый дом. В Даугавпилсском крае сгорели три заброшенных здания, в Резекненском крае - два сарая и баня.
В сухую и ветреную погоду количество и площадь пожаров прошлогодней травы с каждым днем растет, как и число построек, которые сгорают из-за таких пожаров.
ГПСС напоминает, что сжигание прошлогодней травы запрещено и административно наказуемо. Поджоги травы представляют угрозу для здоровья и жизни людей, а также имущества. В результате таких пожаров выгорают поля, сгорают здания, гибнут животные, а иногда и люди. Также поджоги травы наносят существенный вред окружающей среде и биологическому разнообразию.