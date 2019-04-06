Латвия во власти огня: за сутки произошло 116 пожаров прошлогодней травы

Крупнейшие пожары прошлогодней травы произошли в Екабпилсе, где выгорело 50 гектаров, в Аглонской волости Резекненского края - 30 га земли, в Медумской волости Даугавпилсского края - 17 га, в Таурупской волости Огрского края - 12 гектаров земли.

Как сообщает ГПСС, из-за пожаров прошлогодней травы загорелись также несколько построек. В Кекаве сгорел садовый домик, в Риге горел гараж, в Коценском крае - сарай, в Екабпилсе - садовый дом, в Огрском крае - заброшенное здание, в Вилянах - садовый дом. В Даугавпилсском крае сгорели три заброшенных здания, в Резекненском крае - два сарая и баня.

В сухую и ветреную погоду количество и площадь пожаров прошлогодней травы с каждым днем растет, как и число построек, которые сгорают из-за таких пожаров.