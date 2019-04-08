Буров обозначил, с чего начнет в кресле и.о. мэра Риги

В утреннем интервью Latvijas Radio именно Rīgas satiksmе Буров упомянул как первый вопрос, к решению которого под его руководством необходимо приступить самоуправлению Риги - первым делом компания должна выбрать совет, на который сегодня должен быть объявлен конкурс и который должен быть выбран в середине мая, после этого соответственно будет объявлен конкурс на правление, начнется работа с бюджетом, введены советы аудиторов.

Следующими вопросами, требующими решения, Буров назвал ямы на улицах Риги и улучшение работы RNP, где также необходимо выбрать совет и еще одного члена правления, вместе с которым думать над улучшениями работы компании, так как объективных и субъективных жалоб на компанию очень много.

Буров признал, что по сути это вопросы ответственности второго вице-мэра Риги Вадима Баранника ("Согласие"), но он пообещал не избегать ответственности.

Он подчеркнул, что в зоны ответственности "Согласия" он "вмешивался" и во время руководства отстраненного мэра Нила Ушакова, например, именно Буров предложил на должность временного руководителя Rīgas satiksmе Эрнеста Саулитиса, так как знает его долгие годы как хорошего юриста.

Также новый и.о. мэра Риги отметил, что до осени необходимо принять новый план развития Риги и подать предложения Риги в государственный план развития, чтобы самоуправление могло успешно осваивать средства европейских фондов.