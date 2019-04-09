В Великобритании после Brexit останется большинство проживающих там латвийцев

В свою очередь 3% респондентов ответили, что после выхода Великобритании из Европейского союза собираются переехать в другую страну ЕС, а 11% планируют вернуться на родину.

Руководитель "Your Move" Янис Крейлис отмечает, что для того, чтобы люди могли вернуться в Латвию, необходимы достаточно хорошо оплачиваемые рабочие места, а также государственная поддержка - начиная с консультаций по административным вопросам и заканчивая возможностями образования для детей.

В то же время проживающие в Латвии жители в ходе опроса выразили уверенность в том, что Brexit уменьшит поток соотечественников в Великобританию, тем временем отток рабочей силы в Европу будет продолжаться. 40% участников опроса считают, что Brexit будет способствовать эмиграции рабочей силы из Латвии в другие страны ЕС.

16% респондентов считают, что выход Великобритании из ЕС будет способствовать поиску альтернативных решений здесь, в Латвии, например, повышению квалификации, началу своего бизнеса.