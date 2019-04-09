Рецепт дня: Шоколадно-банановые кексы в кружке
Самый простой и самый быстрый в мире завтрак. А еще он необычайно романтичный. Можно приготовить его, если хочется произвести впечатление на свою вторую половинку или порадовать малышей, отмечает sobesednik.ru.
Ингредиенты: 50 г овсяных хлопьев, 1 спелый банан, 1 ч. л. какао, 1 яйцо, 1/2 ч. л. разрыхлителя, 1 ст. л. растительного масла.
Приготовление:
1. Овсяные хлопья растолките или размелите в муку в кофемолке. Добавьте разрыхлитель и какао. Отставьте в сторону.
2. Банан разомните вилкой до состояния пюре. Добавьте к банану яйцо и растительное масло, перемешайте.
3. Объедините сухую и жидкую части, хорошо перемешайте.
Выложите смесь в чашки, заполняя их на половину объема. Поставьте чашки в микроволновую печь. Готовьте на мощности 600 Вт 4 минуты.
Шоколадно-банановые кексы в кружке готовы! Приятного аппетита!
Еще один вариант приготовления шоколадного кекса в кружке смотрите на видео ниже!