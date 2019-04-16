В Балтийском море запустили крупнейшую ветряную электростанцию

Ветропарк Arkona мощностью в 385 мегаватт состоит из 60 ветровых турбин, расположенных вдоль восточного побережья Рюгена и дальше в сторону южных берегов Швеции. Ветропарк был возведен за рекордное время – 14 месяцев, причем на проект было затрачено меньше средств, чем планировалось – около 1,2 млрд евро.