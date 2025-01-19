Соглашение с инвестором airBaltic не за горами; возможно, государству придется открыть кошелек

"Этот вопрос весеннего выхода на биржу, на международные рынки капитала в настоящее время не оценивается правительством. Понятно, что в Министерстве финансов мы оцениваем тот или иной сценарий, но в данный момент я не могу дать ответ, потому что это больше относится к министру сообщения, который отвечает за это решение", - сказал министр финансов Арвил Ашераденс.

Министр сообщения считает, что государству было бы стратегически важно сохранить 25% акций airBaltic, чтобы, например, устав компании нельзя было менять, обходя правительство.

На вопрос о том, ближе ли оценка airBaltic к 100 миллионам евро или к нулю, Бришкенс ответил следующим образом: "Это не что-то такое, что мы можем взять и рассчитать на бумаге. Очевидно, что это будет определено в тот конкретный момент, когда компания будет готова приступить к процессу эмиссии, это определят инвесторы. Так что это не точная наука. Конечно, есть определенное отклонение от обещаний, которые компания давала в прошлом".

Председатель совета airBaltic Васкс уверен - чтобы выход авиакомпании на биржу был привлекателен для инвесторов, правительство должно ясно сказать, что оно сохранит свой стратегический интерес в компании: "У нас достаточно свободных денег, чтобы оплатить проценты по облигациям, а это довольно большие деньги. И, в свою очередь, этот капитал, если бы мы привлекли его на биржу, позволил бы нам как частично погасить дорогие облигации, так и реализовать инвестиционную программу".

Одной из претензий к национальной авиакомпании является то, что ее бизнес-план основан на внушительном парке из 100 самолетов и до сих пор не был представлен более скромный запасной план. Как указано в последнем отчете компании, общая стоимость самолетов, которые будут поставлены в ближайшие годы, составляет около 3 миллиардов евро.

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