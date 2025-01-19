Ответственные должностные лица ждут, что в течение пары недель сделка со стратегическим инвестором airBaltic будет завершена и национальная авиакомпания сможет сфокусироваться на выходе на биржу. Остается неясным, придется ли государству снова открыть свой кошелек, чтобы вместе с частными инвесторами обеспечить airBaltic необходимые средства, сообщает передача De Facto Латвийского телевидения.
Соглашение с инвестором airBaltic не за горами; возможно, государству придется открыть кошелек
Продажу небольшой части акций национальной авиакомпании airBaltic стратегическому инвестору могут завершить в этом месяце. Официально имя покупателя не называют, но уже не секрет, что переговоры ведутся с немецкой авиакомпанией Lufthansa. Договоры между сторонами согласованы и теперь ожидают подписей представителей Lufthansa.
Сумма сделки не раскрывается, но понятно, что для нужд airBaltic этого будет мало, поэтому предприятию придется искать деньги и на бирже.
"Что касается этого стратегического инвестора, мы говорили о приобретении небольшого пакета. Поэтому понятно, что и объем привлеченных инвестиций будет не таким большим, как это необходимо для реализации бизнес-плана предприятия", - признал министр сообщения Каспар Бришкенс.
Его дополнил председатель правления airBaltic Клавс Васкс: "Я не могу пока открыть детали о стратегическом инвесторе, но в целом - это уже упоминалось и ранее - предприятие планирует привлечь до 300 миллионов нового капитала".
Мечты airBaltic о выходе на биржу уже однажды потерпели крах. Во второй половине прошлого года условия были недостаточно хорошими. Теперь цель - весна этого года, начало лета. Но между политиками и руководством компании произошел раскол, который не помогает продать историю успеха инвесторам.
В начале года airBaltic неожиданно сообщила об отмене 4670 рейсов этим летом. Партия правящей коалиции "Союз зеленых и крестьян" отреагировала на это, потребовав отставки президента авиакомпании Мартина Гаусса. В то же время, вопреки обещанию Гаусса не просить у государства дополнительных денег, председатель совета компании Клавс Васкс опубликовал мнение, что вливание капитала со стороны государства, вероятно, неизбежно. Это, в свою очередь, вызвало недовольство министра сообщения Бришкенса.
"Если говорить о председателе совета, то важнее, чем выражать свое мнение в социальных сетях, на самом деле выполнять свою работу и своевременно и честно общаться с акционером", - сказал Бришкенс.
Министр сообщения в разговоре с LTV назвал несколько моментов, когда, по его мнению, представители airBaltic не говорили достаточно открыто. Он упомянул как введение в заблуждение в свое время относительно возможности вернуть вложенные государством во время кризиса Covid-19 340 миллионов евро, так и то, что до эмиссии ценных бумаг airBaltic в прошлом году изначально были сигналы о том, что участие государства не понадобится, но в конце концов без этого было невозможно обойтись.
"Я придерживаюсь довольно критического видения. Я думаю, что и коммуникация председателя совета в начале года не была профессиональной", - отметил министр сообщения.
В свою очередь, председатель совета airBaltic Васкс обвиняет представителей государства в желании заниматься микроменеджментом, а не принимать стратегически важные решения. Совет также указал премьер-министру и другим министрам на проблемы в коммуникации.
"Мне кажется, что сейчас это больше выглядит, как будто государство в каждой ситуации пытается искать виновных, а не, скажем, конструктивно смотреть на ситуацию, понимать ее и выслушивать решения и предложения, исходящие как от предприятия, так и от совета", - считает Васкс.
На вторник запланировано собрание акционеров airBaltic. Принимая во внимание высказывания министра, не будет сюрпризом, если хотя бы на уровне совета airBaltic произойдут изменения.
Сколько денег государству, возможно, придется вложить в airBaltic? Президент авиакомпании Гаусс неделю назад в интервью LTV назвал несколько двухзначных чисел. Государственные инвестиции будут определяться оценкой авиакомпании перед выходом на биржу и тем, захочет ли правительство сохранить долю в airBaltic.
"Если стоимость предприятия составляет 100 миллионов евро - оценка до публичного размещения акций, - то правительству не пришлось бы инвестировать, если бы мы привлекли 300 миллионов евро. Если оценка будет нулевой, то Латвии придется инвестировать 75 миллионов евро, чтобы сохранить 25%. Итак, от нуля до 75 миллионов евро в зависимости от стоимости", - пояснил Гаусс в программе Šodienas jautājums на LTV.
Ясности по поводу возможной оценки пока мало. До сих пор Кабинету министров также не было официально предложено взять на себя обязательство по приобретению новых акций. Следует отметить, что если правительство решит инвестировать в убыточную компанию, это приведет к увеличению дефицита государственного бюджета. Прошлогодние показатели airBaltic еще не объявлены, но за первые девять месяцев убытки составили почти 50 миллионов евро.
"Этот вопрос весеннего выхода на биржу, на международные рынки капитала в настоящее время не оценивается правительством. Понятно, что в Министерстве финансов мы оцениваем тот или иной сценарий, но в данный момент я не могу дать ответ, потому что это больше относится к министру сообщения, который отвечает за это решение", - сказал министр финансов Арвил Ашераденс.
Министр сообщения считает, что государству было бы стратегически важно сохранить 25% акций airBaltic, чтобы, например, устав компании нельзя было менять, обходя правительство.
На вопрос о том, ближе ли оценка airBaltic к 100 миллионам евро или к нулю, Бришкенс ответил следующим образом: "Это не что-то такое, что мы можем взять и рассчитать на бумаге. Очевидно, что это будет определено в тот конкретный момент, когда компания будет готова приступить к процессу эмиссии, это определят инвесторы. Так что это не точная наука. Конечно, есть определенное отклонение от обещаний, которые компания давала в прошлом".
Председатель совета airBaltic Васкс уверен - чтобы выход авиакомпании на биржу был привлекателен для инвесторов, правительство должно ясно сказать, что оно сохранит свой стратегический интерес в компании: "У нас достаточно свободных денег, чтобы оплатить проценты по облигациям, а это довольно большие деньги. И, в свою очередь, этот капитал, если бы мы привлекли его на биржу, позволил бы нам как частично погасить дорогие облигации, так и реализовать инвестиционную программу".
Одной из претензий к национальной авиакомпании является то, что ее бизнес-план основан на внушительном парке из 100 самолетов и до сих пор не был представлен более скромный запасной план. Как указано в последнем отчете компании, общая стоимость самолетов, которые будут поставлены в ближайшие годы, составляет около 3 миллиардов евро.
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