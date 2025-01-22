Общая задолженность по налогам в Латвии сократилась

В том числе задолженность перед основным государственным бюджетом на 1 января 2025 года составила 340,712 миллиона евро, что на 1,6% меньше, чем было в начале декабря; задолженность перед бюджетами самоуправлений - 307,541 миллиона евро, что на 0,7% меньше, чем месяцем ранее, а долги по взносам социального страхования составили 196,023 миллиона евро, что больше на 3,6%.

Актуальные долги, на которые начисляются штрафные проценты, на 1 января этого года составили 64% от общей суммы задолженности, или 540,02 миллиона евро.

Кроме того, по данным СГД, не подлежащими взысканию на 1 января этого года были признаны долги на сумму 1,63 миллиона евро, которые образовались у ликвидируемых предприятий до завершения процедуры ликвидации.

В свою очередь, подлежащими взысканию в соответствии с нормативами на начало января были признаны долги на сумму 538,39 миллиона евро, в том числе подлежащими реальному взысканию признаны долги на общую сумму 251,408 миллиона евро, а не подлежащими реальному взысканию - 286,982 миллиона евро. По долгам, признанным не подлежащими реальному взысканию, на 286,911 миллиона евро у должников нет денежных средств и имущества, на которые можно было бы обратить взыскание, а у долгов в размере 71 тысяча евро истек срок давности.

Продление срока погашения на 1 января этого года было предоставлено по долгам на общую сумму 96,476 миллиона евро, что на 2,6% больше, чем в начале прошлого года.

Сумма приостановленных долгов, по которым прекращено начисление штрафных процентов, на начало января этого года составила 207,78 миллиона евро - это долги предприятий, признанных неплатежеспособными.

На 1 января 2024 года в Латвии общая задолженность по налогам составила 862,329 миллиона евро.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!