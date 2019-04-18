Лиепайчанин отказался угостить женщину пивом: она пырнула его ножом

Вечером 17 апреля стражи порядка получили информацию, что на улице Райня на остановке сидит мужчина с окровавленным лицом.

На место ЧП были вызваны медики, а подозреваемая в нанесении травм женщины была замечена на другой улице.

На одежды подозреваемой 1984 года рождения были видны следы крови. При задержании осколком от бутылки та пыталась вскрыть себе вены, однако работники полиции предотвратили задуманное.