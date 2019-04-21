У посольства Украины в Латвии выстроилась очередь желающих проголосовать

Около 9.30 у посольства стояла небольшая очередь, в основном молодых. Была также группа туристов из Украины.

Как сообщили в посольстве, в первый час после открытия участка проголосовало примерно 100 человек. Всего на участке зарегистрировано 2387 обладающих правом голоса граждан Украины.