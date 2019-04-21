У посольства Украины в Латвии выстроилась очередь желающих проголосовать

Обладающие правом голоса граждане Украины в воскресенье утром собрались у посольства Украины в Риге, чтобы принять участие во втором туре выборов президента страны.
Около 9.30 у посольства стояла небольшая очередь, в основном молодых. Была также группа туристов из Украины.
Как сообщили в посольстве, в первый час после открытия участка проголосовало примерно 100 человек. Всего на участке зарегистрировано 2387 обладающих правом голоса граждан Украины.
В воскресенье на Украине проходит второй тур президентских выборов, в котором участвуют два кандидата - шоумен, комедийный актер Владимир Зеленский и нынешний глава государства Петр Порошенко. По данным опросов общественного мнения, Зеленский может получить 73% голосов, Порошенко - 27%.