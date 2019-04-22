ДТП в Межциемсе: В столкновении двух автомобилей пострадали пять человек

В Риге вечером понедельника на перекрестке улиц Шмерля и Сергея Эйзенштейна произошла авария, в результате которой пострадали пять человек. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на Государственную полицию.
В полицию вызов поступил около 17:44. На месте происшествия были обнаружены два столкнувшихся легковых автомобиля Honda и BMW. По предварительным данным пострадали четыре человека.
Как агентству LETA сообщил очевидец, на месте происшествия работали бригады полиции и неотложной помощи, а также спасатели, которые пытались освободить пострадавших.
Представитель Службы неотложной медпомощи (СНМП) Сармите Скуиня рассказала, что на место происшествия прибыли пять бригад скорой помощи. Все пятеро пострадавших доставлены в больницу с травмами средней степени тяжести.
На данный момент на месте происшествия затруднено движение, однако оно не блокировано полностью.