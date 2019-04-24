Названа десятка самых "несчастных" экономик мира

Инфляция, которая измеряется восемью миллионами процентов (!), а также другие экономические беды удостоили Венесуэлу статуса самой "несчастной" экономики мира, передает Bloomberg.
В этом году в рейтинг Bloomberg, формируемый на прогнозах по инфляции и безработице на будущий год, вошли 66 стран, пишет РБК.
Индекс "несчастья" Венесуэлы равняется 1872 пунктам, страна признается агентством самой худшей экономикой мира четвертый год подряд.
Второе место в рейтинге в 2018 году заняла Южная Африка (1833,1 пункта), далее идут:
- Аргентина (1827,1 пункта),
- Египет (1826,4 пункта),
- Греция и Турция (по 1820,6 пункта),
- Украина (1817,8 пункта),
- Испания (1817,3 пункта),
- Бразилия (1815,8 пункта)
- Саудовская Аравия (1815,4 пункта).
Отмечается, что статус наименее "несчастной" экономики мира заполучил Таиланд, следом за ним значится Сингапур.
"Индекс "несчастья" страны основывается на вековом представлении о том, что низкая инфляция и безработица являются показателями того, насколько хорошо живется резидентам экономики", - приводит слова Bloomberg РБК.
В то же время постоянно низкие цены могут быть признаком плохого спроса, а слишком низкая безработица вредит работникам, которые хотят получше трудоустроиться, пишет издание.
Отмечается, что результаты отражают прогноз по мировой экономике, который остается в целом позитивным: в 2018 году ожидается рост на 3,7%.