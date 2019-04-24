Названа десятка самых "несчастных" экономик мира

В этом году в рейтинг Bloomberg, формируемый на прогнозах по инфляции и безработице на будущий год, вошли 66 стран, пишет РБК.

Индекс "несчастья" Венесуэлы равняется 1872 пунктам, страна признается агентством самой худшей экономикой мира четвертый год подряд.

Второе место в рейтинге в 2018 году заняла Южная Африка (1833,1 пункта), далее идут:

Аргентина (1827,1 пункта),

Египет (1826,4 пункта),

Греция и Турция (по 1820,6 пункта),

Украина (1817,8 пункта),

Испания (1817,3 пункта),

Бразилия (1815,8 пункта)

Саудовская Аравия (1815,4 пункта).

Отмечается, что статус наименее "несчастной" экономики мира заполучил Таиланд, следом за ним значится Сингапур.

"Индекс "несчастья" страны основывается на вековом представлении о том, что низкая инфляция и безработица являются показателями того, насколько хорошо живется резидентам экономики", - приводит слова Bloomberg РБК.

В то же время постоянно низкие цены могут быть признаком плохого спроса, а слишком низкая безработица вредит работникам, которые хотят получше трудоустроиться, пишет издание.