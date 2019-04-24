В строительстве сокращается удельный вес теневой экономики

По сравнению с 2017 годом, когда удельный вес теневой экономики составлял 35,2%, в прошлом году он уменьшился на 1,1 процентного пункта.

Подобные исследования теневой экономики в строительстве проводятся с 2015 года, когда теневая экономика в этой отрасли составляла 40%.

Согласно последнему исследованию, в прошлом году на 3,9 процентного пункта в строительстве уменьшился удельный вес зарплат "в конвертах" - в 2018 году зарплаты "в конвертах" получали 28,2% занятых в строительстве, тогда как в 2017 году их доля составляла 32,1%.

Объем неуказанных доходов в отрасли, то есть той части доходов, которую компании скрывают от государства, в прошлом году составил 27,1% по сравнению с 26,7% в 2017 году.

Также увеличилось количество неуказанных работников - в прошлом году оно составило 18,8%, тогда как в 2017 году - 17,6%.

Объем неофициальных платежей для "улаживания дел", то есть коррупция в строительной отрасли, составила в прошлом году 16,4%. Этот показатель по сравнению с 2017 годом также вырос - годом ранее он составлял 15,5%.