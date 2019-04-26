Стало известно, когда состоятся выборы президента Латвии

Эту дату еще должен официально утвердить президиум Сейма.

Агентство LETA уже сообщало, что партии правящей коалиции приняли решение выдвинуть судью суда Евросоюза Эгила Левитса на должность президента Латвии. Об этом после встречи представителей политических сил сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

Однако пока неизвестно, как будут голосовать все партнеры по коалиции, депутаты партии KPV LV. Лидер политической силы Артусс Кайминьш указал, что он, как и многие другие депутаты фракции поддержат кандидатуру Левитса, но в целом, некоторые депутаты могут проголосовать по-другому.

Он считает, что Левитс является "идеальным кандидатом" на должность президента, однако депутатам KPV LV не будет навязываться ни одна из кандидатур.

Кайминьш также отметил, что глава фракции Атис Закатистов выразил готовность поддержать кандидатуру Левитса. Кроме того министр благосостояния, депутат Сейма Рамона Петравича подтвердила журналистам, что будет голосовать за Левитса.

Депутат Сейма Алдис Блумбергс (KPV LV) также отметил, что если коалиция вдруг не договорится о каком-либо другом претенденте, он также отдаст свой голос за кандидатуру Левитса.

Если кандидатуру Левитса поддержат четыре из пяти партий коалиции и по крайней мере четыре упомянутых депутата KPV LV, то в целом ему обеспечено 53 голоса.

Фракцию KPV LV представляют 15 парламентариев, четверо из них голосовали против утверждения правительства. На данный момент достигнуто соглашение о том, что депутаты, поддерживающие правительство, и вся фракция вопросы, касающиеся их ответственности, решают отдельно.

Депутаты оппозиции Сейма на должность президента государства хотели бы выдвинуть своего кандидата или кандидатов, но конкретные претенденты пока названы не были.

Входящая в состав Союза "зеленых" и крестьян Латвийская зеленая партия могла бы повторно выдвинуть кандидатуру действующего главы государства Раймонда Вейониса на должность президента.