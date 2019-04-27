Сб, 27.04.2019
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Отстраненный Ушаков пока не обжаловал решение министра в суде

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Нил Ушаков

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Отстраненный от должности председатель Рижской думы Нил Ушаков ("Согласие") пока не обжаловал в суде распоряжение министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце ("Для развития!/За") о снятии его с поста, рассказала LETA представитель Ушакова Лайла Ивана.

В то же время она отметила, что Ушаков планирует сделать это в течение следующей недели.

Распоряжение можно обжаловать в Административном районном суде в течение 30 дней с момента его публикации.

Распоряжении было издано 5 апреля. Это означает, что конечный срок для того, чтобы его оспорить, - 5 мая.

Как сообщалось, 5 апреля Юрис Пуце издал распоряжение об отстранении от должности председателя Рижской думы Нила Ушакова.

"Как бы в своей предвыборной кампании перед выборами в Европарламент ни старался подчеркивать Ушаков, это не политическое решение. Оно принято не потому, что мэр представляет какую-то партию. Это решение - за хорошее управление в публичном секторе", - сказал тогда Пуце.

Ушаков же посчитал решение об отстранении его от должности абсолютно противоправным. На его взгляд, приведенные аргументы были непрофессиональны, и он сможет все их опровергнуть в суде.

"Совершенно ясно, что я обращусь в суд, и я совершенно уверен, что в суде будут доказаны все те беззакония, которые, подписав это распоряжение, совершил министр", - сказал Ушаков.

Ушаков заявил также, что сам покроет все затраты, связанные с обжалованием.

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