В Вильнюсе с многоуровневой парковки упал автомобиль. В нем была водитель

В четверг, 25 апреля, около 15:00 по местному времени в Единый центр помощи поступило сообщение о происшествии. Сообщалось, что с многоуровневой парковки упал автомобиль марки BMW X5.

Как выяснилось, в автомобиле была водитель. Женщина на автомобиле протаранила ограждение и выпала, будучи за рулем, сообщило издание LTR со ссылкой на службу спасения.

"Водитель пострадала. На данный момент нам известно, что медики скорой помощи увезли ее. О ее состоянии нам неизвестно", - прокомментировала пресс-секретарь Вильнюсского комиссариата Юлия Самороковская.

В литовских СМИ фигурирует разная информация об этаже, с которого выпал автомобиль - по сведениям LTR, авто упал с 5-го, LKN пишет, что с третьего.