Чт, 2.05.2019
Этим летом в воздушном пространстве и аэропортах Европы ожидаются самые большие "пробки" в истории. Русский TVNET

Было 20€, стало 21,20€. Наглядно о том, как меняются цены в Латвии

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Иллюстрация TVNET

ФОТО: LETA, TVNET

Хватаетесь за голову, глядя на цены в продуктовых магазинах, на заправочных станциях, получая счета за ужин в кафе и коммунальные услуги в вашем доме? Каждый четверг Русский TVNET будет рассказывать о социальных и экономических процессах в Латвии и иллюстрировать их в свете новой статистики. 

Предлагаем сравнение цен на товары и услуги в различных категориях в декабре 2017 года и в декабре 2018 года.

Кажется, за год подорожало всё! Но больше всего подорожали алкогольные напитки и табачные изделия - их стоимость увеличилась из-за повышения акцизного налога.

На втором месте - содержание жилья. 

Затраты на обслуживание недвижимости увеличились из-за увеличения счетов за коммунальные услуги и подорожания дров для отопления.

В тройку наибольшего изменения цен (естественно, не в пользу потребителя) вошла сфера общественного питания и гостеприимства. Нельзя не отметить и расходы на содержание автотранспорта, которые увеличились из-за повышения цен на топливо - в декабре 2018 года они были на 8,2% выше, чем в декабре 2017 года

Инфографика: Как увеличились потребительские цены в декабре 2018 года по сравнению с декабрём 2017 года

 

Если проценты вам не о чём не говорят, отследить изменение цен можно на конкретных примерах.

Важно отметить, что указанные нами цены выбраны лишь для того, чтобы наглядно проиллюстрировать изменения стоимости товаров и услуг в той или иной сфере. Изменения цен рассчитаны исходя из средних статистических данных по отрасли.

Инфографика: Стоимость товаров в 2017 vs 2018 годах

 

Данные: Центральное статистическое управление. Latvija. Galvenie statistikas rādītāji 2019.

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