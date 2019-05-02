Было 20€, стало 21,20€. Наглядно о том, как меняются цены в Латвии

Предлагаем сравнение цен на товары и услуги в различных категориях в декабре 2017 года и в декабре 2018 года.

Кажется, за год подорожало всё! Но больше всего подорожали алкогольные напитки и табачные изделия - их стоимость увеличилась из-за повышения акцизного налога.

На втором месте - содержание жилья.

Затраты на обслуживание недвижимости увеличились из-за увеличения счетов за коммунальные услуги и подорожания дров для отопления.

В тройку наибольшего изменения цен (естественно, не в пользу потребителя) вошла сфера общественного питания и гостеприимства. Нельзя не отметить и расходы на содержание автотранспорта, которые увеличились из-за повышения цен на топливо - в декабре 2018 года они были на 8,2% выше, чем в декабре 2017 года

Инфографика: Как увеличились потребительские цены в декабре 2018 года по сравнению с декабрём 2017 года

Если проценты вам не о чём не говорят, отследить изменение цен можно на конкретных примерах.

Важно отметить, что указанные нами цены выбраны лишь для того, чтобы наглядно проиллюстрировать изменения стоимости товаров и услуг в той или иной сфере. Изменения цен рассчитаны исходя из средних статистических данных по отрасли.

Инфографика: Стоимость товаров в 2017 vs 2018 годах