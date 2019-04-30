За получение взятки в 100 евро двое полицейских пойдут под суд

Согласно обвинению, события происходили в июне 2018 года в Баложи. Обвиняемые сотрудники Госполиции во время патрулирования на дороге остановили автомобиль. Женщина-водитель еще до остановки автомобиля поменялась местами со своим знакомым.

Исполняющий обязанности полицейский попросил у женщины предоставить водительские права и техпаспорт. Узнав, что прав у нее нет вообще, полицейский достал из кармана алкометр, но не сделал измерения, а дал понять, что это нарушение, за которое предусмотрено суровое наказание.