За получение взятки в 100 евро двое полицейских пойдут под суд

Прокурор прокуратуры Рижского района передала суду уголовное дело по факту принятия двумя полицейскими взятки в размере 100 евро, сообщает агентство LETA.
Согласно обвинению, события происходили в июне 2018 года в Баложи. Обвиняемые сотрудники Госполиции во время патрулирования на дороге остановили автомобиль. Женщина-водитель еще до остановки автомобиля поменялась местами со своим знакомым.
Исполняющий обязанности полицейский попросил у женщины предоставить водительские права и техпаспорт. Узнав, что прав у нее нет вообще, полицейский достал из кармана алкометр, но не сделал измерения, а дал понять, что это нарушение, за которое предусмотрено суровое наказание.
Принимая во внимание тот факт, что полицейский не заполнял протокол нарушения и тянул время, находящееся в автомобиле лицо предложило взятку в размере 100 евро, которую полицейские договорились принять. Оба лица, находившихся в автомобиле, доехали до банкомата, сняли 100 евро и передали их полицейским.
Дело передано на рассмотрение Рижскому районному суду.