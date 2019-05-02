Минсообщения уже обдумывает, на что направить средства от "трамвайного проекта"
Средства, ранее предусмотренные на проект трамвайной линии в район Сканстес, можно направить на один из трех инфраструктурных проектов, например, на покупку поездов АО Pasažieru vilciens, сообщила агентству LETA представитель министра сообщения Талиса Линкайтса Алена Зандере.
По ее словам, Министерство сообщения принимает решения о том, чтобы направить средства на другие проекты, причем это выделение средств должно проходить на основании программы фондов ЕС "Развитие и занятость".
Помимо покупки новых поездов, средства могут быть вложены в развитие трамвайной инфраструктуры в Лиепае или Даугавпилсе, сказала Зандере.
Как сообщалось, Центральное агентство финансов и договоров (CFLA) постановило расторгнуть договор с предприятием Rīgas Satiksme о софинансируемом из фондов ЕС проекте трамвая в район Сканстес.
Ранее в рамках проекта CFLA уже выплатило Rīgas Satiksme 451 тыс. евро, и эти средства Rīgas Satiksme должно вернуть до 3 августа 2019 года.
CFLA проанализировало информацию, предоставленную Rīgas Satiksme, план действий о рисках внедрения проекта, заключения аудиторской фирмы Ernst&Young Baltic, а также другую доступную информацию о деятельности Rīgas Satiksme и на этом основании приняло решение в одностороннем порядке расторгнуть договор.
Как рассказал директор CFLA Марцис Бренцис, решение связано с недопустимо высокими рисками, которые фактически исключают возможность реализовать проект в соответствии с планом и декларировать расходы по проекту Еврокомиссии.
В свою очередь представитель Rīgas satiksme заявила LETA, что в компании пока не получили письмо от CFLA, поэтому воздерживаются от комментариев о его содержании.
Свою позицию компания выскажет после того, как ознакомиться с аргументами агентства.
Также и представитель Рижской думы Угис Виаускис отметил LETA, что держатель долей капитала компании, второй вице-мэр Риги Вадим Баранник этот вопрос прокомментирует только после получения письма.