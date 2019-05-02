Минсообщения уже обдумывает, на что направить средства от "трамвайного проекта"

По ее словам, Министерство сообщения принимает решения о том, чтобы направить средства на другие проекты, причем это выделение средств должно проходить на основании программы фондов ЕС "Развитие и занятость".

Помимо покупки новых поездов, средства могут быть вложены в развитие трамвайной инфраструктуры в Лиепае или Даугавпилсе, сказала Зандере.

Как сообщалось, Центральное агентство финансов и договоров (CFLA) постановило расторгнуть договор с предприятием Rīgas Satiksme о софинансируемом из фондов ЕС проекте трамвая в район Сканстес.

Ранее в рамках проекта CFLA уже выплатило Rīgas Satiksme 451 тыс. евро, и эти средства Rīgas Satiksme должно вернуть до 3 августа 2019 года.

CFLA проанализировало информацию, предоставленную Rīgas Satiksme, план действий о рисках внедрения проекта, заключения аудиторской фирмы Ernst&Young Baltic, а также другую доступную информацию о деятельности Rīgas Satiksme и на этом основании приняло решение в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Как рассказал директор CFLA Марцис Бренцис, решение связано с недопустимо высокими рисками, которые фактически исключают возможность реализовать проект в соответствии с планом и декларировать расходы по проекту Еврокомиссии.

В свою очередь представитель Rīgas satiksme заявила LETA, что в компании пока не получили письмо от CFLA, поэтому воздерживаются от комментариев о его содержании.

Свою позицию компания выскажет после того, как ознакомиться с аргументами агентства.