С 15 мая звонки в страны Европы станут дешевле

С 15 мая вступают в силу розничные тарифы на международные звонки в страны ЕЭЗ, и при звонке в Европу оператор будет иметь право применять тариф не более 0,19 евро за минуту разговора и не более 0,06 евро за СМС, сообщила представитель Комиссии по регулированию общественных услуг Байба Якобсоне.