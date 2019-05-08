С 15 мая звонки в страны Европы станут дешевле

С 15 мая вступают в силу розничные тарифы на международные звонки в страны ЕЭЗ, и при звонке в Европу оператор будет иметь право применять тариф не более 0,19 евро за минуту разговора и не более 0,06 евро за СМС, сообщила представитель Комиссии по регулированию общественных услуг Байба Якобсоне.
По ее словам, в прошлом году жители Латвии чаще всего звонили в Литву, Великобританию и Германию.
Сейчас звонок в Германию стоит 0,49 евро за минуту, в Литву - до 0,27 евро, в Великобританию - до 0,49 евро.
Якобсоне напомнила, что ранее потолок тарифов на международные звонки не устанавливался, каждый оператор применял разные тарифы.
После 15 мая тарифы у разных операторов также могут различаться, но не должны превышать верхней границы.