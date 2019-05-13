Пн, 13.05.2019
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В воскресенье было поймано необычно большое число пьяных водителей

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В воскресенье в Латвии было зарегистрировано 69 ДТП, в которых пострадали 13 человек, сообщает агентство LETA.

Шесть человек пострадали в авариях в Риге и ее округе, трое - в Латгале, а по двое - в Видземе и Курземе.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения были задержаны 18 водителей: девять - в Риге и ее округе, пять - в Видземе, двое - в Земгале, по одному - в Курземе и Латгале. Эти показатели выше, чем обычно.

За превышение скорости было оформлено 206 протоколов. В округе Риги за это были наказаны 58 водителей, в Земгале - 50, в Латгале - 45, в Видземе - 33, а в Курземе - 20 автоводителей.

Всего полиция в воскресенье оформила 448 протоколов а нарушении правил дорожного движения.

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